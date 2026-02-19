كتب - علاء عمران:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو أظهرا قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، بحوزة أحدهم سلاح ناري، بإطلاق أعيرة نارية، بينما أظهر الفيديو الثاني قيامهم بإحداث تلفيات في إحدى الشقق بالدقهلية.

تفاصيل الواقعة وخلفياتها

تبين أنه بتاريخ 13/5/2025، تبلغ مركز شرطة المنزلة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من ثلاثة مزارعين، مقيمين بدائرة المركز، لحضورهم الشقة محل سكنها وإتلاف محتوياتها دون حدوث إصابات. كما أطلق أحدهم أعيرة نارية مستخدمًا بندقية "خرطوش"، بسبب خلافات حول الجيرة الزراعية محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام القضاء، ومحاولتهم التعدي على نجلها أثناء تواجده بأحد المحال.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهم على بندقية آلية استخدمت في الاعتداء. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الوقائع والتحريات.