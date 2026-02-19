كتب - علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتَي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

فيديوهات خادشة للحياء

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، والتي كشف فحصها احتوائها على دلائل تثبت نشاطهما المخالف للقانون.

اعتراف المتهمتين والإجراءات القانونية

واجهت المتهمتين بما أسفرت عنه التحريات، فاعترفتا بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

