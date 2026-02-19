إعلان

الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن المؤبد

كتب : مصراوي

09:21 ص 19/02/2026

يون سوك يول

وكالات

أصدرت محكمة سيئول المركزية، اليوم الخميس، حكمها على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن المؤبد، بتهمة التحريض على التمرد على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

كانت الشرطة الكورية الجنوبية عززت إجراءاتها الأمنية صباح اليوم الخميس في محيط محكمة سيئول المركزية، مع توافد أنصار الرئيس السابق المعزول يون سيوك-يول.

ووصل موكبه إلى مقر المحكمة حوالي الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وتجمع أكثر من مئة من أنصاره قرب المحكمة منذ الصباح وهم يرفعون الأعلام الكورية والأمريكية مرددين هتافات مثل "يون مجددا" و"أطلقوا سراح الرئيس يون"، فيما نظمت مجموعات يمينية متطرفة، بينها "اتحاد الحرية"، مسيرات داعمة قد يصل عدد المشاركين فيها إلى آلاف المتظاهرين، في مقابل مسيرات مضادة نظمها ناشطون تقدميون وحركة "ضوء الشموع" للمطالبة بإدانته، من دون تسجيل اشتباكات فعلية بين الجانبين بفضل انتشار أمني كثيف.

ونشرت الشرطة نحو ألف عنصر، وطوقت مجمع المحاكم بحافلات لتشكيل حواجز، بينما أغلقت المحكمة جميع المداخل باستثناء البوابة الشرقية، ولا يسمح بالدخول إلا للمركبات المسجلة مسبقا وللصحفيين، في تشديد يأتي بعد أحداث شغب سابقة لأنصاره أمام محكمة سيئول الغربية العام الماضي عند تمديد احتجازه، وفقا لروسيا اليوم.

