حالته غير طبيعية.. قوات الأمن تضبط شخصا أتلف 7 مركبات في الكويت

كتب : مصراوي

04:16 ص 18/11/2025

الامن الكويتي

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط شخص بحالة غير طبيعية بتهمة إتلاف عدد من المركبات في منطقة السالمية.

وذكرت الوزارة، أن قطاع شؤون مديريات الأمن ممثلا في مديرية أمن محافظة حولي إدارة العمليات والدوريات، تمكن من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإتلاف عدد من المركبات المتوقفة في منطقة السالمية.

وأضافت أنه وفور رصد المقطع وتلقي البلاغ، تم توجيه قوة من الإسناد إلى الموقع.

وأفادت بأنه ولدى وصول القوة، تمت مشاهدة الشخص المعني وهو بـ"حالة غير طبيعية" ويحمل شبلا وعمودا حديديا، وقد ألحق أضرارا بـ 7 مركبات عبر تكسير زجاجها.

وأشارت إلى أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه والتحفظ عليه بالقوة نظرا لسلوكه العدواني.


وتمت إحالة المتهم إلى مخفر السالمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم توجيه أصحاب المركبات المتضررة لمراجعة المخفر لاستكمال الإجراءات.

وشددت الوزارة في بيانها على استمرار تعاملها الفوري والحازم مع كل من يعبث بالممتلكات العامة أو الخاصة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، وفقا لروسيا اليوم.

الامن الكويتي الكويت ضبط شخص أتلف 7 مركبات في الكويت وزارة الداحلية الكويتية

