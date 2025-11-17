قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لن تسمح بأن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين الحقيقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة بوسط البلد، حيث شدد على أن حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة هو أساس العملية الانتخابية، وأن الهيئة تلتزم بما ورد في القانون وما تفرضه معايير الشفافية.

وأكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وأنها تتعامل مع كل الشكاوى والتظلمات بمنتهى الجدية، قائلًا إن مجلس الهيئة بكامل تشكيله من القضاة "لا يبتغون سوى مرضاة الله والحق".

وأضاف أن الهيئة تفحص الشكاوى والتظلمات سواء من المرشحين أو المتابعين أو المواطنين دون تستر على أي مخالفة، موضحًا أن ذلك قد يصل ـ إذا تطلب الأمر ـ إلى إلغاء العملية الانتخابية في دائرة أو حتى في المرحلة بأكملها.

واختتم بالتأكيد: "لن يأتي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين وحدهم".

وأُجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في 14 محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، وشملت 70 دائرة انتخابية و5606 لجان فرعية، بإجمالي 1446 مترشحًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الفردية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والطعون الانتخابية، وضمان شفافية الإجراءات، والتحقق من وصول مندوب كل مرشح لصورة كشف الأصوات، واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة، مع الإعلان عن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفعالة وعدم تكرارها في الجولات القادمة.

