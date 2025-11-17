حجزت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على أمر المنع من التصرف في أموالها، لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق المعارضة الاستئنافية المقدمة من هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا، لاتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة إليها 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب فعل فاضح علنًا باستخدام إيحاءات وعبارات وتلميحات ذات طابع جنسي في محتواها المنشور، والإعلان عن دعوة تتضمن إغراءً للفجور من خلال نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية بنشر محتوى يتضمن تجاوزات تتعارض مع قيم المجتمع المصري، وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على منصات التواصل بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.

