إعلان

حجز استئناف هدير عبد الرازق على قرار منعها من التصرف في أموالها للنطق بالحكم

كتب : أحمد عادل

04:17 م 17/11/2025

هدير عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حجزت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على أمر المنع من التصرف في أموالها، لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق المعارضة الاستئنافية المقدمة من هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا، لاتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة إليها 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب فعل فاضح علنًا باستخدام إيحاءات وعبارات وتلميحات ذات طابع جنسي في محتواها المنشور، والإعلان عن دعوة تتضمن إغراءً للفجور من خلال نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية بنشر محتوى يتضمن تجاوزات تتعارض مع قيم المجتمع المصري، وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على منصات التواصل بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدير عبد الرازق جنايات القاهرة المنع من التصرف في أموال حكم حبس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو