الداخلية تنقذ 20 طفلا من كابوس التسول بالقاهرة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث على تشكيل عصابي يضم 15 متهما (10 رجال، 5 سيدات) لـ 7 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

ضُبط بصحبتهم 20 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول. وسلمتهم الشرط لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأسرته لإحدى دور الرعاية.