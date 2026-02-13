إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:21 م 13/02/2026

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.43 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.43 جنيه للشراء، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

