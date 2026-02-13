تصوير - أحمد مسعد:

شهدت شوارع القاهرة الكبرى انخفاضًا ملحوظًا في مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة تأثير العاصفة الترابية والرمال المثارة والكثيفة التي تجتاح مناطق متفرقة من غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم الجمعة.

ورصدت عدسات مصراوي لقطات مباشرة للغبار والرمال المتطايرة في الهواء، ما دفع بعض المواطنين إلى ارتداء الكمامات أثناء التنقل في الشوارع للوقاية من الأتربة.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى انخفضت إلى نحو 2000 متر، مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى حوالي 32 كم/س، مصحوبة باضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، إضافة إلى البحر المتوسط.

وحذرت "هيئة الأرصاد الجوية" المواطنين من المخاطر الناتجة عن هذه الأجواء، مشيرة إلى مجموعة من الإرشادات الوقائية، أبرزها: الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة، القيادة بحذر شديد على الطرق، خاصة الطرق السريعة والمكشوفة، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية عند الخروج من المنزل، مختتمةً استمرار متابعة الحالة الجوية أولًا بأول وإصدار التحديثات اللازمة، متمنية السلامة للجميع.

