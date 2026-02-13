"ولع فيها لإخفاء الجريمة".. حبس شاب متهم بقتل عمته بالفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم حبس شاب يبلغ من العمر 18 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل عمته وإشعال النار في منزلها لإخفاء الجريمة والهروب من العدالة.

كانت أجهزة البحث الجنائي قد ألقت القبض على المتهم (ع.ا.ش)، فلاح ومقيم بقرية العدوة، بعد تلقي إخطار من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد باشتعال النار في منزل السيدة ش.ا.ع، 42 عامًا، ربة منزل، وفق ما أبلغ أهالي القرية.

وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد حسن عبد الغفار والعقيد معتز اللواج، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتهم استدرج عمته إلى منزلها بعد تجهيز كمين لها بالقرب من أحد المقاهي، وعندما فتحت له الباب اعتدى عليها بآلة حادة على رأسها، ثم أشعل النار في المنزل وفر هاربًا.

وأظهرت التحريات أن دوافع الجريمة تعود إلى شائعات عن سلوك المجني عليها وعلاقتها غير الرسمية بأحد الرجال بعد وفاة زوجها، مما دفع المتهم للقيام بهذه الجريمة البشعة.

وأشار شهود عيان إلى أنهم شاهدوا تصاعد الدخان من المنزل وعثروا على الضحية غارقة في دمائها، وأبلغوا أجهزة الأمن، التي حضرت مع مفتش الصحة لتأكيد وجود شبهة جنائية، ورفض إصدار تصريح الدفن.

وأقر المتهم أمام الشرطة بأن ارتكابه الجريمة جاء نتيجة معايرة بعض شباب القرية له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق لمباشرة باقي الإجراءات.