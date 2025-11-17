"خبطه وهرب".. ضبط سائق ميكروباص تسبب في وفاة مزارع بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالإصطدام بمزارع ووفاته متأثرًا بإصابته.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا عن حادث تصادم نتج عنه وفاة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم. وعند الانتقال والفحص، تبين أن المزارع، مقيم بمحافظة أسيوط، تعرض للإصطدام من سيارة ميكروباص مجهولة أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالهرب.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط السيارة الميكروباص "بدون تراخيص" وقائدها، المقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفه من المسائلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.