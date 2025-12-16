تجديد حبس المتهمين بالتعدي على طفلي إمبابة 15 يومًا

قررت محكمة الجيزة، تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على طفلين أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة إمبابة، تحت تهديد السلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض طفليها، البالغين من العمر 6 و4 سنوات، للتعدي الجنسي على يد 4 صبية، جارها وأصدقاءه، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا.

وأوضحت المبلغة أنها اكتشفت إصابات بجسدي طفليها أثناء تبديل ملابسهما، وبسؤالهما أقرا بتعرضهما للتعدي داخل شقة أحد المتهمين بذات العقار، مستغلين لهوهما وعدم وجود ذويهما، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.