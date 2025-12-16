إعلان

لجلسة 23 فبراير.. تأجيل محاكمة 54 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان

كتب : صابر المحلاوي

04:43 م 16/12/2025

جلسة محاكمة تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"، إلى جلسة 23 فبراير، لحضور المتهمين من محبسهم.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال توليهم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.
ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. كما وُجهت للمتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة محل الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

محاكمة خلية الهيكل الإداري للإخوان مجمع محاكم بدر

