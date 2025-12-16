إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة

كتب : صابر المحلاوي

04:33 م 16/12/2025

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية القاهرة الجديدة»، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتهريب عناصر إرهابية إلى خارج البلاد، إلى جلسة 24 فبراير للمرافعة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
ويُحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 أمن دولة، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 جنايات القاهرة الجديدة.

