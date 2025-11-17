عبر فيس بوك.. عاطل يعرض زوجته لراغبي المتعة المحرمة بالإسكندرية
كتب : علاء عمران
12:30 م 17/11/2025
المتهمين
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بأن أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، استغل زوجته في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأعلن عن نشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، تبين بعد فحصهما احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترفا بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.