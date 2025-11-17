إعلان

عبر فيس بوك.. عاطل يعرض زوجته لراغبي المتعة المحرمة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:30 م 17/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بأن أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، استغل زوجته في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأعلن عن نشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، تبين بعد فحصهما احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترفا بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على عاطل وزوجته ممارسة الأعمال المنافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو