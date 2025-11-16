إعلان

بالصور- تطعيم 566 ألف طفل ضد الحصبة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:05 م 16/11/2025
    تطعيم ضد الحصبة (4)
    تطعيم ضد الحصبة (5)
    تطعيم ضد الحصبة (1)
    تطعيم ضد الحصبة (7)
    تطعيم ضد الحصبة (8)
    تطعيم ضد الحصبة (9)
    تطعيم ضد الحصبة (10)
    تطعيم ضد الحصبة (11)
    تطعيم ضد الحصبة (12)
    تطعيم ضد الحصبة (13)
    تطعيم ضد الحصبة (14)
    تطعيم ضد الحصبة (15)
    تطعيم ضد الحصبة (6)
    تطعيم ضد الحصبة (3)

أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى محافظة أسوان. وتستمر الحملة حتى 4 ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم 566 ألفًا و809 أطفال من خلال 504 فرق طبية متحركة، إلى جانب فرق مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح أن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض الوبائية، داعيًا أولياء الأمور إلى التوجه لأماكن التطعيم لضمان حماية أطفالهم خلال فترة الحملة.

أسوان الحصبة وزارة الصحة

