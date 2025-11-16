إعلان

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ6 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

11:36 ص 16/11/2025

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو بيعها خارج السوق المصرفي، لما تسببه من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

النقد الأجنبي السوق المصرفي مكافحة جرائم الأموال العامة

