واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدّها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، إلى جانب مستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين، بأسعار مخفضة وجودة عالية في جميع أنحاء الجمهورية، بنسبة تخفيض تصل إلى 40%، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وذلك من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام إلى المبادرة. وشهدت المرحلة الحالية توسعًا كبيرًا في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى وموردي اللحوم والخضار والفاكهة وتجار الجملة والتجزئة. وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية – 14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" والموضحة أيضًا على الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الهادف إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

