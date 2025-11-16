إعلان

خصومات 40 %.. الداخلية تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر مبادرة "كلنا واحد"

كتب : علاء عمران

10:02 ص 16/11/2025

مواد غذائية من مبادرة كلنا واحد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدّها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، إلى جانب مستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين، بأسعار مخفضة وجودة عالية في جميع أنحاء الجمهورية، بنسبة تخفيض تصل إلى 40%، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وذلك من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام إلى المبادرة. وشهدت المرحلة الحالية توسعًا كبيرًا في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى وموردي اللحوم والخضار والفاكهة وتجار الجملة والتجزئة. وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية – 14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" والموضحة أيضًا على الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الهادف إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية السلع الغذائية فصل الشتاء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال