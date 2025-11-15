"نجلاء" تطلب خلع زوجها: سرق 500 ألف جنيه وهرب

تقدمت نجلاء م.، 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، تطلب فيها إنهاء زواجها الذي استمر ثلاث سنوات فقط، مبررة طلبها بأن زوجها استغل طيبة أسرتها ونصب على خالها في مبلغ مالي ضخم وصل إلى نصف مليون جنيه، ثم ترك المنزل واختفى دون أي أثر: "خد الفوس وهرب".

وأوضحت نجلاء في دعواها أنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب، وبدت عليه وقتها علامات الالتزام والاتزان، ما جعل أسرتها ترحب بالخطبة والزواج سريعًا، مؤكدة: "محدش فينا كان يتخيل إنه هيطلع إنسان نصاب ومخادع، ده حتى كان بيكلم خالي بكل احترام ويظهر له حب شديد".

وأضافت الزوجة أن زوجها كان دائم الحديث عن مشروعات صغيرة يريد تنفيذها، وكان يطلب مشورة خالها بحكم خبرته في التجارة، حتى تمكن من كسب ثقته تدريجيًا، وبعد عدة أشهر من الزواج بدأ يخبر خالها أنه يحتاج إلى تمويل لبدء مشروع مربح، ووعده بتحقيق ربح مضمون خلال أشهر قليلة.

وقالت نجلاء: "خالي متأخرش عليه، اداه ٥٠٠ ألف جنيه على دفعتين لأنه كان شايفه زي ابنه.. وبعد ما أخذ الفلوس اختفى، لا يرد على تليفونات ولا له عنوان نوصله"، مشيرة إلى أن الأسرة اكتشفت لاحقًا أن المشروع المزعوم لم يكن موجودًا من الأساس، وأن الزوج كان يخطط لسرقة الأموال منذ البداية.

وأكدت الزوجة أن زوجها ترك المنزل فجأة، وأخذ بعض متعلقاتها الشخصية، كما اكتشفت بعد رحيله أنه كان يستدين من عدد من الأشخاص دون علمها، وأنه غارق في مشكلات مالية وقضايا نصب لم تكن تعرف عنها شيئًا، قائلة: "اتجوزته على إنه راجل محترم.. لقيته نصاب كبير".

وأضافت نجلاء أن حياتها الزوجية تحولت بعد الواقعة إلى جحيم، بسبب نظرة الناس وتعرضها للوم رغم أنها لا ذنب لها، بالإضافة إلى حالة الانهيار التي أصابت خالها بعد سرقة أمواله. وأشارت إلى محاولاتها المتكررة للتواصل مع زوجها لمعرفة سبب ما فعله، لكنه رفض الظهور أو الرد، مما دفعها إلى اللجوء للمحكمة وطلب الخلع حفاظًا على كرامتها.

واختتمت دعواها بالقول: "إنسان خان العشرة وغدر بأهلي.. إزاي أكمل معاه"، مطالبة المحكمة بإنهاء العلاقة نهائيًا. وتحمل الدعوى رقم 391 لسنة 2024، ولا زالت منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.