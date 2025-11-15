إعلان

الأمن يكشف ملابسات استعراض شباب بالدراجات الكهربائية في بني سويف

كتب- محمد الصاوي:

05:30 م 15/11/2025

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 صبية بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات كهربائية بأحد الشوارع ببني سويف.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطل، طالبان –مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو واستئجار الدراجات من (شخصين "مقيمان بدائرة المركز) أمكن ضبطهما، وبحوزتهم 9 دراجات "من بينهم الدراجات الظاهرين بمقطع الفيديو".

تم التحفظ على الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومالكيها.

