شوهتها بـ 41 غرزة.. محاكمة المتهمة بتشويه عروس مصر القديمة

تبدأ الدائرة 13 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، السبت أولى جلسات محاكمة سيدة متهمة بتشويه وجه عروس منطقة مصر القديمة، حيث أُصيبت المجني عليها بـ 41 غرزة نتيجة الاعتداء بسلاح أبيض.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاعتداء المتعمد، تشويه وجه المجني عليها، البلطجة، وحيازة سلاح أبيض، بعد أن اعتدت على الفتاة بسبب خطبتها من طليقها، ما تسبب في عاهة مستديمة قبل أيام قليلة من زفافها.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض المجني عليها للجرح القطعي بالوجه بواسطة شفرة موس، مما دفع قوات الأمن لتحديد وضبط المتهمة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأقرت المتهمة أثناء مواجهتها بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها برغبة طليقها في الزواج من المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إحالتها للمحاكمة.