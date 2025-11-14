حقيقة مقاطع فيديو عن تلقي شخص رسائل تهديد من ضابط شرطة بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى تضمنت تضرر أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" من تلقيه رسائل تهديد من ضابط شرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض عليه فور عودته للبلاد حال عدم انفصاله عن زوجته.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة ترجع إلى وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر فى الفيديو، والمقيم حاليًا خارج البلاد، وزوجته "ربة منزل" مقيمة بمحافظة الإسكندرية. وبسؤال الزوجة، أقرت بأنها رفعت دعوى قضائية ضده عقب علمها بزواجه من أخرى خلال وجوده بالخارج، وأنها ادعت "على خلاف الحقيقة" ارتباطها بضابط شرطة، وقامت بتوجيه رسائل تهديد له للضغط عليه رغبة منها فى الانفصال عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.