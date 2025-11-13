إعلان

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

كتب : علاء عمران

01:21 م 13/11/2025

تنقيب عن الآثار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.


وبالفحص تبين أن المتهمين استخدموا أدوات مخصصة للحفر والتنقيب، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القضائية.


اقرأ أيضًا:


أول بيان من الداخلية بشأن فيديو التعدي على فتاة جسر السويس

نائب يطلق النار احتفالا بفوزه في انتخابات النواب.. والداخلية تصدر بيانا


رائحة الموت تكشف جريمة في "برميل" بشقة مهجورة في الجيزة.. والنيابة تحقق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة الأمن ضبط 5 أشخاص التنقيب القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية