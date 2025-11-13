ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

تنقيب عن الآثار



تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.



وبالفحص تبين أن المتهمين استخدموا أدوات مخصصة للحفر والتنقيب، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القضائية.



