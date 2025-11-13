أثار مقطع فيديو إطلاق أعيرة نارية لأحد أعضاء مجلس النواب الحالي بندقتين خرطوش "مرخصتين"، احتفالًا بمؤشرات فوزه في الانتخابات الجارية -وفقًا لعملية الحصر العددي التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات- للدورة الثانية على التوالي، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع تسائل عدد من المواطنين عن موقف عضو مجلس النواب من الحصانة البرلمانية وإذ كانت تسقط أثناء إجراء العملية الانتخابية في حال ترشحه، كما تسائل آخرون عن موعد إنتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.

وقال "عبد الرازق مصطفى" محامٍ بالنقض، أن الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يعطيها الدستور لأعضاء مجلس الشعب كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة كسلطة تشريعية.

وتابع "مصطفى" أنه لا تسقط الحصانة عن النائب بمجرد ترشحه مرة أخرى؛ فالترشح لا يؤثر على الحصانة البرلمانية القائمة، ولكنها تظل عرضة للرفع بقرار من مجلس النواب في حالات معينة، مثل صدور إذن برفع الحصانة عنه بناءً على طلب من جهة قضائية.

وتنص المادة 7 من قانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب، على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى إنتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على إنتهاء مدة المجلس القائم.

ووفقا للدستور فإن مجلس النواب الحالى عقد أولى جلساته بدور الانعقاد الأول فى 11 يناير 2021، ودستوريًا يستمر عمله لمدة 5 سنوات ميلادية، فإنه وفقًا للدستور ينتهي عمل المجلس 10 يناير 2026.

ومن جانبها وزارة الداخلية في بيان لها، كشفت فيه ملابسات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مستخدمًا بندقيتين خرطوش.

وأكدت التحريات أن النائب أطلق الأعيرة النارية احتفالًا بفوزه في الانتخابات البرلمانية.

وتمكنت الجهات المختصة من التحفظ على البندقيتين المستخدمتين في الواقعة، وتبين أنهما مرخصتان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

