محامي مدير صفحات شيرين عبدالوهاب يكشف آخر تطورات بلاغ الفنانة ضد موكله

كشف فهد مرزوق دفاع مدير صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، عن آخر تطورات البلاغ المقدم منها ضد موكله تتهمه فيه برفضه تسليم كلمات المرور الخاصة بالصفحات.

وقال مرزوق في تصريحات لـ"مصراوي"، إن موكله أنكر الاتهامات الموجه إليه في بلاغ الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى تحريره محضر رسمي لتسليمها كلمات المرور الخاصة بالصفحات.

وتابع أن من ضمن الاتهامات الموجه إلى موكله التربح والاستيلاء من وراء صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 83 ألف جنيه، لكن أثبت عدم تربح موكله على أي مبالغ من تلك الصفحات خلال الفترة الماضية.

وكان محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب حرر محضرًا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه برفض إعطاء الفنانة كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.