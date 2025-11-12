قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة 25 متهماً بـ"خلية القطامية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية، لجلسة 27 يناير؛ لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية الجلسة.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2015 وحتى 2024، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، كما ارتكب بعضهم جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر تهم حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة.