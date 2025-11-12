سقوط شاب من كوبري عباس ومركب ينقذ حياته بأعجوبة

سادت حالة من الذهول بين المارة أعلى كوبري عباس مساء اليوم، بعدما فوجئوا بسقوط شاب من ارتفاع كبير داخل مياه النيل، قبل أن يستقر على أحد المراكب النيلية المتوقفة أسفل الكوبري، في واقعة أثارت الفزع بين المواطنين وشهدها عدد من الأهالي بمنيل الروضة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى كوبري عباس في اتجاه منيل الروضة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا لتيسير الحركة المرورية وتأمين المنطقة.

وبالفحص تبين أن المصاب سقط من أعلى الكوبري في ظروف لا تزال قيد التحقيق، ما أسفر عن إصابته بعدة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وتمكن رواد أحد المراكب النيلية من إنقاذه وانتشاله من المياه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود العيان أن الشاب سقط بشكل مفاجئ، وأن سقوطه على سطح المركب حال دون تعرضه لإصابات خطيرة أو الوفاة وجار تحرر محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود والتحري عن أسباب وملابسات الحادث، لبيان ما إذا كان السقوط عرضيًا أم نتيجة محاولة انتحار.