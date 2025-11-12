اليوم محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طالبة في النزهة

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بهتك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم النزهة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 59 عامًا، مدرس لغة إنجليزية، خطف المجني عليها بأسلوب التحايل وذلك حال كونه معلمًا لها وله سلطة عليها، بأن طلب منها مرافقته لكتابة شيء له، فاصطحبها وتحايل عليها مستغلًا صغر سنها، حتى أوصلها لمكان بعيد عن الأعين، وهو عبارة عن فصل بالدور الثالث بالمدرسة محل الواقعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما أن انفرد بالطفلة حتى هتك عرضها بالقوة، واستطالت يده مواضع عفتها، مستغلًا صغر سنها وكونه معلمًا لها ومن متولين ملاحظتها ورعايتها وله سلطة عليها.

وتلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس لها داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإجراء التحريات تمن التأكد من صحة البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

