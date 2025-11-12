إعلان

من حكمدار العاصمة إلى مدير أمن القاهرة .. من هو اللواء محمد يوسف؟

كتب : مصراوي

12:04 ص 12/11/2025

اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:

تولى اللواء محمد يوسف منصب مدير أمن القاهرة خلفًا للواء طارق راشد، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وجاء قرار التعيين ضمن حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية، في إطار دعم المنظومة الأمنية بالعاصمة وتعزيز كفاءة الأجهزة الشرطية.

وشغل اللواء محمد يوسف قبل تصعيده إلى قيادة أمن القاهرة منصب حكمدار العاصمة، وسبق أن تدرج في العديد من المواقع القيادية داخل جهاز الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، ثم مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.

ويُعرف "جنرال العاصمة" بخبرته الواسعة في مجال البحث الجنائي، وقدرته على إدارة فرق العمل الأمنية، وكشف غموض العديد من القضايا الكبرى خلال مسيرته الميدانية في العمل الأمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حكمدار العاصمة اللواء محمد يوسف جنرال العاصمة الجديد مدير أمن القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح