من حكمدار العاصمة إلى مدير أمن القاهرة .. من هو اللواء محمد يوسف؟

كتب - علاء عمران:

تولى اللواء محمد يوسف منصب مدير أمن القاهرة خلفًا للواء طارق راشد، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وجاء قرار التعيين ضمن حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية، في إطار دعم المنظومة الأمنية بالعاصمة وتعزيز كفاءة الأجهزة الشرطية.

وشغل اللواء محمد يوسف قبل تصعيده إلى قيادة أمن القاهرة منصب حكمدار العاصمة، وسبق أن تدرج في العديد من المواقع القيادية داخل جهاز الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، ثم مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.

ويُعرف "جنرال العاصمة" بخبرته الواسعة في مجال البحث الجنائي، وقدرته على إدارة فرق العمل الأمنية، وكشف غموض العديد من القضايا الكبرى خلال مسيرته الميدانية في العمل الأمني.