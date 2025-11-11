إعلان

وقع في المحظور.. أمن القاهرة يضبط سائقًا طمس لوحات سيارته بالمقطم

كتب - علاء عمران:

03:00 م 11/11/2025

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق طمس لوحات سيارته المعدنية الخلفية أثناء سيره بمنطقة المقطم، بعد تداول منشور وصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف الواقعة.
وكشفت التحريات أن السيارة منتهية التراخيص، وتم تحديد السائق وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.
وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق لضمان تطبيق القانون وحفظ سلامة المرور.

