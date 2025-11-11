ضبط 362 قضية جلب مخدرات و184 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

في مجال المخدرات، ضبطت الأجهزة 362 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 422 متهمًا، تضمنت أكثر من 268 كيلو حشيش، 53 كيلو بانجو، 17 كيلو آيس، 17 كيلو هيدرو، 13 كيلو هيروين، 9 كيلو شابو، 7 كيلو بودر، 6 كيلو إستروكس، 250 جرام كوكايين، و38,475 قرص مخدر.

وفي مجال الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 184 قطعة سلاح بحوزة 166 متهمًا، شملت 27 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 129 فرد خرطوش، 419 طلقة نارية، 30 خزينة، و297 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 84,666 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 381 حكم جناية، 27,314 حكم حبس جزئي، 4,742 حكم حبس مستأنف، 40,681 حكم غرامة، و11,548 مخالفة.

وفي مجال ضبط الهاربين والمخالفين، تم ضبط 15 متهمًا هاربًا، 23 متهمًا من الخارجين على القانون، 258 دراجة نارية مخالفة، و23,017 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 65 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 14 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.

