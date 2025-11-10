إعلان

ابن يهاجم والدته المسنة داخل شقتها بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

09:51 م 10/11/2025

السيدة وابنها

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر مسنة من ابنها لاعتدائه عليها بالضرب وفتح المياه بشقتها مما أدى لحدوث تلفيات بها بكفرالشيخ.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ. وبسؤالها تضررت من ابنها بالتعدى عليها بالضرب وفتح المياه بشقتها مما أدى لحدوث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فيحه (سائق له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقع؛ لوجود خلافات بينهما.

فيديو كفر الشيخ ابن ضرب أمه الداخلية

