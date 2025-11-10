إعلان

شهادات مزورة.. تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي بالبساتين

كتب : علاء عمران

12:32 م 10/11/2025

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن المتهم قام بإدارة الكيان التعليمي الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، مستغلاً المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، طلبات الالتحاق، ومطبوعات دعائية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

