ضبط شخصين بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمطروح

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

وأفادت التحريات بأن العاطلين، المقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، يقومان بالاتجار في السجائر المهربة جمركيًا وترويجها داخل المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على قرابة 12 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا.

وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجاءت هذه العمليات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتهريب الجمركي، وضمان حماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.



