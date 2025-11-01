ضبط سيدة اعتدت على أخرى داخل ميكروباص في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على أخرى أثناء استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من إحدى السيدات، بتضررها من أخرى تعدت عليها بالضرب وأحدثت إصابتها، إثر مشادة بينهما حول أولوية الجلوس داخل الميكروباص.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل – لها معلومات جنائية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو الوارد بسبب الخلافات على أولوية الركوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.