ضبط سائق أجبر راكبًا على النزول من سيارته بمركز كفر الدوار



كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بصورة، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سائق أجرة لمطالبته بأجرة أعلى من المقرر، وعدم التزامه بخط السير، وإجباره على النزول بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص، وقائدها — عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار — تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.