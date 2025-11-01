إعلان

أمن المنافذ يلاحق المهربين ويضبط آلاف المخالفات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:41 م 01/11/2025

حمله امنيه - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الحدودية للبلاد.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 3099 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى 44 قضية في مجال الأمن العام.

كما نجح القطاع في تنفيذ 226 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية لضمان تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة وحماية الاقتصاد القومي من جرائم التهريب.

وزارة الداخلية البضائع المخالفات

