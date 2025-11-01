إعلان

الداخلية: ضبط 89 ألف مخالفة و54 سائقًا تحت تأثير المخدر في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:33 ص 01/11/2025

حملة أمنية أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع معدلات السلامة للمواطنين.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 89 ألفًا و948 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 1367 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي نطاق الحملات المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 779 مخالفة متنوعة، أبرزها (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص 95 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات أخرى لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على مركبة مخالفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة في متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، تحقيقًا للانضباط الكامل على الطرق وحفاظًا على سلامة المواطنين.

