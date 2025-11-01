إداريًا.. تأجيل محاكمة 21 متهمًا في خلية "اللجان النوعية بأكتوبر"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، وذلك إداريًا.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، عددًا من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية تُعرف بمجموعات العمل النوعي المسلح التابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى استخدام العنف والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وأمن المجتمع للخطر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سَعوا إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى عدد من المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إلى آخرين اتهامات بتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

