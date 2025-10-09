أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول طلبات التقديم لأداء فريضة حج القرعة 1447/ 2026 ، اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

ومع اقتراب موسم الحج شددت الوزارة على الالتزام بالضوابط الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة الحجاج وضمان قدرتهم على أداء المناسك دون تعرضهم لمخاطر صحية أو طبية خلال الرحلة.

وأوضحت الوزارة أن هناك فئات معينة يُمنع عليها التقديم لحج القرعة هذا العام، نظرًا لما قد تشكله هذه الحالات من خطر على صحة الحجاج أو قد تؤثر على قدرتهم على أداء المناسك بشكل صحيح وآمن.

وتستهدف هذه الإجراءات حماية الحجاج أنفسهم وضمان سير الموسم في أجواء صحية وآمنة.

وفيما يلي نستعرض الفئات الممنوعة من التقديم لحج القرعة 2026:

- مرضى الفشل الكلوي، الذين يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي منتظمة.

- مرضى تليف الرئة، وهم المصابون بتليف رئوي متقدم.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب الحاد أو أمراض الشرايين التاجية.

- مرضى التليف الكبدي الذين في مراحل متقدمة من المرض.

- المرضى بالأمراض العصبية والنفسية والعقلية، التي تعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقات حركية شديدة.

- أمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والتي تؤثر على القدرة على أداء المناسك.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة أو الحمل عالي الخطورة.

- مرضى السرطان النشط، الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

- الأمراض المعدية النشطة؛ ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل الدرن أو السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

- حالات السمنة المفرطة المرضية، التي تؤثر على القدرة على أداء المناسك.

- الأطفال دون 12 سنة، .ع مراعاة أي تغييرات مستقبلية من الجانب السعودي في الشروط العمرية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم موسم الحج بشكل آمن، وتوفير أقصى درجات الحماية الصحية والطبية للحجاج، وضمان انسيابية أداء المناسك لجميع المواطنين المستوفين للشروط.

اقرأ أيضا

كلمة السر كيس سوداني.. تفاصيل اتهام سيدتين وسائق بسرقة "غوايش" السيدات بالمطرية

لتحديد حجم الخسائر.. فريق من النيابة يعاين حريق شارع مرسيدس بالحرفيين

بيان رسمي.. الداخلية تكشف ماذا حدث في مشاجرة عصام صاصا أمام ملهى ليلي؟

قرار قضائي جديد في اتهام ميدو بالتشهير بالحكم محمود البنا

وعدته بسهرة لا تُنسى فكانت الأخيرة.. زوجة تُخدّر زوجها وتستعين بعشيقها لقتله في قنا

عفو الأب ينقذ ابنه من طبلية عشماوي.. ما قرار المحكمة في جريمة شقيقي نكلا؟