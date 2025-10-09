رحلة مرعبة في النزهة.. سائق نقل ذكي يتحرش بطالبة داخل سيارته

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل واقعة تحرش داخل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، عقب بلاغ تقدمت به طالبة تتهم السائق بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء الرحلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة النزهة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها لتصرفات غير لائقة من قائد سيارة أثناء استقلالها معه.

فور البلاغ، تم تتبع السيارة وتحديد قائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعقب ضبطه ومواجهته بما ورد في البلاغ، اعترف السائق بارتكاب الواقعة، مؤكدًا ما جاء بأقوال المجني عليها.

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

