ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و10 حالات تعاطٍ للمخدرات على الطريق الإقليمي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 103,258 مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات تضمنت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,839 سائقًا، وتبين إيجابية 97 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 939 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 149 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 14 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهم قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.

