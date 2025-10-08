"زفة" توقع قائدي سيارتين ملاكي في قبضة أمن القليوبية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى سيارتين ملاكى حركات استعراضية والسماح لـ 4 أطفال بالجلوس أعلى نوافذ السيارتين بالقليوبية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما "ساريتين التراخيص" وقائديهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهما بحفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.