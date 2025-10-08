إعلان

"زفة" توقع قائدي سيارتين ملاكي في قبضة أمن القليوبية

كتب : مصراوي

05:46 م 08/10/2025

السائقان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى سيارتين ملاكى حركات استعراضية والسماح لـ 4 أطفال بالجلوس أعلى نوافذ السيارتين بالقليوبية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما "ساريتين التراخيص" وقائديهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهما بحفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركات استعراضية زفة زفاف القليوبية الشرطة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. جيبوتي 0 - 2 مصر.. هدف ملغي ومحمد صلاح يعزز التقدم