نظر معارضة التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه اليوم

كتب- مصراوي:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس كروان مشاكل في القضية المتهم فيها بسب وقذف ريهام سعيد، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، سنتين وكفالة مالية 10 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه.

وأحالت الجهات المختصة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة عبر تطبيق واتساب، إضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.

أوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت، لأوجبت معاقبتها قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.

