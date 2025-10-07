في دقيقة واحدة.. كواليس سرقة القرن في البدرشين

في صباح هادئ على أطراف مدينة البدرشين جنوب الجيزة، كان مالك إحدى مزارع الدواجن يستعد ليوم عمل جديد. لم يكن يعلم أن ساعات قليلة تفصله عن واحدة من أكثر اللحظات صدمة في حياته. لحظة يرى فيها سيارته مكسورة الزجاج، وحقيبته المليئة بالنقود -التي تحمل جهد شهور طويلة من العمل - قد اختفت في لمح البصر.

القصة بدأت عندما حرر الرجل محضرًا في قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، روى فيه تفاصيل الواقعة التي هزت المنطقة. قال بصوت متوتر إن مجهولين سرقوا حقيبة تحتوي على نحو مليون ونصف جنيه من داخل سيارته، بعد أن كسروا الزجاج وسرقوا الأموال بينما كانت السيارة متوقفة أمام المزرعة.

وبينما كان حديثه لا يزال يتردد في أروقة القسم، كانت أجهزة البحث الجنائي تتحرك بسرعة. فريق أمني متخصص من المباحث ترأسه العميد محمد الصغير رئيس القطاع بدأ يجمع الخيوط الأولى للجريمة. تمت مراجعة الكاميرات في محيط موقع الحادث، وتحليل توقيت مرور السيارات والأشخاص، في محاولة للوصول إلى أي أثر يقود للجناة.

التحريات الأولية كشفت أن السرقة ليست عشوائية. لم يكن الأمر مجرد صدفة، بل بدا واضحًا أن الجناة كانوا يراقبون المجني عليه عن قرب، وأنهم كانوا على علم بوجود المبلغ داخل السيارة. وهنا بدأ الخيط الأهم في القضية: كيف عرف اللصوص أن هناك حقيبة مليئة بالنقود داخل السيارة؟

الإجابة لم تتأخر كثيرًا. بعد تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، ظهر أحد الأشخاص يقترب من السيارة قبل الحادث بدقائق، ينظر عبر الزجاج الخلفي، ثم ينسحب بهدوء. لاحقًا، شوهدت سيارة صغيرة تقف بجوار المكان نفسه بعد مغادرة المجني عليه بدقائق قليلة، ثم تتحرك بسرعة.

بدأت الصورة تتضح شيئًا فشيئًا. وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة لتتبع تحركات السيارة المشتبه بها، توصل فريق البحث إلى مفاجأة مدوّية: وراء الجريمة 3 مسجلين خطر، جميعهم من أصحاب السوابق في قضايا سرقة مماثلة.

تم إعداد خطة محكمة لضبطهم بدءًا بتحديد أماكن ترددهم، ومراقبتهم على مدار 48 ساعة دون علمهم، حتى حانت لحظة الحسم. ومع فجر اليوم الثالث، داهمت قوة من المباحث أوكارهم واحدًا تلو الآخر، ليُضبط الثلاثة ومعهم جزء من المبلغ المسروق وبعض الأدوات المستخدمة في كسر زجاج السيارات.

وأثناء التحقيقات، اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب الواقعة. قال المتهم الأول إنه كان يراقب المجني عليه منذ خروجه من البنك، بعد أن شاهده يحمل الحقيبة التي بدت ثقيلة ومليئة بالنقود تبعوه بسيارة صغيرة حتى وصل إلى المزرعة، وانتظروا لحظة ابتعاده عن السيارة.

عندها، نزل أحدهم بسرعة، كسر الزجاج الخلفي باستخدام أداة حديدية، وفتح حقيبة السيارة، واستولى على الحقيبة ثم فرّ هاربًا خلال أقل من دقيقة، واعترف المتهمون بأنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم، وخبأوا جزءًا من النقود في منزل أحدهم بقرية مجاورة.

وبإرشادهم، تمكنت القوات من ضبط باقي المبلغ المسروق، لتُغلق الحلقة الأخيرة من سلسلة التحقيقات التي بدأت ببلاغ بسيط وانتهت بكشف شبكة سرقة محترفة.

النيابة العامة تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع توجيه اتهامات السرقة بالإكراه والإتلاف العمدي بممتلكات الغير كما قررت فحص السجلات الجنائية للمتهمين الثلاثة.