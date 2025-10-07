في مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا منشورًا مدعومًا بصور، ظهرت خلاله فتاة تشتكي من تعرضها وشقيقتها للسب والضرب على يد أحد الأشخاص، بعدما حاول معاكسة شقيقتها أثناء سيرهما بأحد شوارع القاهرة.

ومع تصاعد الغضب عبر المنصات، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة. وبالفحص، تبين أنه لم يتم تلقي أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه — وهو أحد المقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في المنشور. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القصة التي بدأت بمضايقة في الشارع، تحولت إلى قضية رأي عام انتهت بتحرك سريع من أجهزة الأمن لضمان محاسبة المتورطين.