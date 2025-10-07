إعلان

معاكسة تحولت لخناقة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على فتاتين بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:37 م 07/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا منشورًا مدعومًا بصور، ظهرت خلاله فتاة تشتكي من تعرضها وشقيقتها للسب والضرب على يد أحد الأشخاص، بعدما حاول معاكسة شقيقتها أثناء سيرهما بأحد شوارع القاهرة.

ومع تصاعد الغضب عبر المنصات، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة. وبالفحص، تبين أنه لم يتم تلقي أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه — وهو أحد المقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في المنشور. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القصة التي بدأت بمضايقة في الشارع، تحولت إلى قضية رأي عام انتهت بتحرك سريع من أجهزة الأمن لضمان محاسبة المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معاكسة فتاة القاهرة خناقة مشاجرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود وقف حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟