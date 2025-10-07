فيديو بلطجة بالدقهلية يثير الجدل.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة ومحاولة التعدي على القائم بالتصوير في محافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد القائم بتصوير الفيديو، وهو له معلومات جنائية، وبسؤاله أكد أنه تضرر من شقيقه الظاهر في الفيديو، أيضًا له معلومات جنائية، لوجود خلافات بينهما.

وأضاف البيان أن الشقيق قام بإلقاء حجارة تجاهه والتعدي عليه بالسب دون حدوث إصابات، وتم ضبطه، وبمواجهته أتهم شقيقه بالتعدي عليه بالسب والتشهير به.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.