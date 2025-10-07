إعلان

فيديو بلطجة بالدقهلية يثير الجدل.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:46 م 07/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة ومحاولة التعدي على القائم بالتصوير في محافظة الدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد القائم بتصوير الفيديو، وهو له معلومات جنائية، وبسؤاله أكد أنه تضرر من شقيقه الظاهر في الفيديو، أيضًا له معلومات جنائية، لوجود خلافات بينهما.
وأضاف البيان أن الشقيق قام بإلقاء حجارة تجاهه والتعدي عليه بالسب دون حدوث إصابات، وتم ضبطه، وبمواجهته أتهم شقيقه بالتعدي عليه بالسب والتشهير به.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الدقهلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس