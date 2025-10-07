كتب- أحمد عادل:

وقّعت المحكمة الدستورية العليا المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا بجمهورية بنجلاديش، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القضائية والدستورية.

ووقّع البروتوكول عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعن الجانب البنجلاديشي القاضي سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش.

ويتضمن البروتوكول تنظيم برامج لتبادل الخبرات في المجالات الدستورية والفنية واللوجستية، ودعم سبل التعاون في تطوير العمل القضائي، وتبادل الزيارات بين القضاة.

وجاء التوقيع خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له إلى مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول المبادئ الدستورية في البلدين وسبل دعم التعاون القضائي المشترك.

وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المحكمة على تعزيز العلاقات القضائية الدولية وتبادل الخبرات مع نظيراتها في مختلف الدول.