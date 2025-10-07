بسبب بقرة.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، بعدما قفزت بقرة من سيارة نقل أثناء سيرها أمام الميكروباص، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابه، وإصابة الركاب ونفوق البقرة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بوقوع حادث مروري بدائرة أكتوبر.

بالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق يبلغ من العمر 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ، وبصحبته 4 عمال، فوجئ قائد الميكروباص بقفز بقرة من سيارة نقل كانت تسير أمامه، ما تسبب في فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الميكروباص و4 عمال بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى نفوق البقرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.