كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ربع نقل يسمح لعدد من الأشخاص والأطفال بالركوب في الصندوق الخلفي للسيارة أثناء سيرها بمحافظة المنيا، معرضًا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.